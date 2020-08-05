Белгородец нанес 32 ножевых ранения сожительнице за отказ в близости

5 Авг. 2020 2020-08-05T09:08:14+03:00

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Житель Корочанского района Белгородской области предстанет перед судом за убийство сожительницы, которой нанес 32 ножевых ранения в ответ на отказ в близости. Он также будет отвечать за тяжелое ранение ее сына.

Новооскольский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела по обвинению 41-летнего жителя Корочанского района в совершении преступлений, предусмотренных п. «з» ч.2 ст.111, ч.1 ст.105 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением оружия, убийство).

Следователи установили, что вечером 19 апреля 2020 года обвиняемый вместе со своей сожительницей и ее сыновьями выпивали в доме села Хмелевое Корочанского района. Между обвиняемым и одним из сыновей женщины произошла словесная перепалка, сопровождаемая взаимными оскорблениями. Обвиняемый схватил со стола нож и ударил 31-летнего потерпевшего в грудь. Потерпевшего доставили в больницу и прооперировали, сейчас его жизни ничего не угрожает. Отметим, что до передачи уголовного дела в региональный Следственный комитет мера пресечения злоумышленнику не избиралась.

Второе преступление было совершено спустя несколько недель, 3 мая. Мужчина, находясь в доме с сожительницей, предложил ей вступить в интимную связь. Получив отказ, он стал избивать женщину, а когда женщина пыталась оказать сопротивление разозлился, схватил нож и нанес ей 32 удара. От полученных травм 49-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Как отмечают в пресс-службе регионального Следственного комитета, собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU