2020-08-04T17:36:59+03:00
Общество

В Белгородской области стали известны имена лучших воспитателей

Победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года России – 2020» Светлана Шконда представит область на заключительном этапе конкурса
Ирина ТАРАСОВА
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Победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года России – 2020» Светлана Шконда представит область на заключительном этапе конкурса.Победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года России – 2020» Светлана Шконда представит область на заключительном этапе конкурса.Фото: "КП" Архив
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Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года России – 2020». Участники – педагоги, победители муниципальных этапов конкурса. Победителем регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России – 2020» стала учитель-логопед Алексеевского детского сада №3 Светлана Шконда. Она представит область на заключительном этапе конкурса.

Ректор БелИРО, доктор психологических наук Альбина Бучек подчеркнула:

- Традиционно организационно-методическую поддержку конкурса обеспечивает БелИРО. В заочном туре участники представили такие конкурсные материалы, как: «Интернет-портфолио», «Целостное описание актуального педагогического опыта», видеоролик «Педагогическое мероприятие с детьми». Очный тур конкурса включал в себя одно конкурсное испытание – «Моя педагогическая находка».

Призерами конкурса признаны воспитатель Валуйского детского сада №5 Любовь Науменко и музыкальный руководитель детского сада «Россияночка» поселка Чернянка Белгородской области Евгения Должикова. Лауреатами стали воспитатель детского сада № 2 «Ромашка» Губкина Надежда Ноздрина, воспитатель детского сада № 49 Белгорода Татьяна Ковальцова, воспитатель детского сада села Ниновка Новооскольского района Белгородской области Евгения Лукьянова.

Светлана Шконда представит Белгородскую область на федеральном этапе XI Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» в 2020 году. Заключительный этап конкурса планируется провести в ноябре в Перми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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