В Белгородской области стали известны имена лучших воспитателей
Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года России – 2020». Участники – педагоги, победители муниципальных этапов конкурса. Победителем регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России – 2020» стала учитель-логопед Алексеевского детского сада №3 Светлана Шконда. Она представит область на заключительном этапе конкурса.
Ректор БелИРО, доктор психологических наук Альбина Бучек подчеркнула:
- Традиционно организационно-методическую поддержку конкурса обеспечивает БелИРО. В заочном туре участники представили такие конкурсные материалы, как: «Интернет-портфолио», «Целостное описание актуального педагогического опыта», видеоролик «Педагогическое мероприятие с детьми». Очный тур конкурса включал в себя одно конкурсное испытание – «Моя педагогическая находка».
Призерами конкурса признаны воспитатель Валуйского детского сада №5 Любовь Науменко и музыкальный руководитель детского сада «Россияночка» поселка Чернянка Белгородской области Евгения Должикова. Лауреатами стали воспитатель детского сада № 2 «Ромашка» Губкина Надежда Ноздрина, воспитатель детского сада № 49 Белгорода Татьяна Ковальцова, воспитатель детского сада села Ниновка Новооскольского района Белгородской области Евгения Лукьянова.
Светлана Шконда представит Белгородскую область на федеральном этапе XI Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» в 2020 году. Заключительный этап конкурса планируется провести в ноябре в Перми.
ИСТОЧНИК KP.RU