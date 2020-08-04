В Белгороде сбитый автомобилем дорожный знак упал на подростков

4 Авг. 2020 2020-08-04T14:53:51+03:00

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Нелепое ДТП произошло 3 августа около четырех часов дня в Белгороде. По предварительным данным, 42-летний водитель «Ниссана», двигаясь по улице Губкина в направлении Щорса, при повороте не уступил дорогу «Тойоте» под управлением 24-летнего парня. В результате произошло столкновение. После удара «Тойота» врезалась в дорожный знак, который упал на 17-летних юношу и девушку. Подростки в момент автоаварии переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в дорожно-транспортном происшествии пострадали три человека. Травмы получили водитель «Ниссана» и подростки.

ИСТОЧНИК KP.RU