Футбольный клуб «Салют Белгород» сменил руководителя и главного тренера

4 Авг. 2020 2020-08-04T14:02:38+03:00

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асштабные изменения в руководстве произошли в главном футбольном клубе Белгородчины — ФК «Салют». Генеральный директор ФК «Салют Белгород» Александр Щеглов покинул свой пост. На смену пришел работавший в «Энергомаше» Александр Кокорев. В команде сменился и главный тренер команды. Спонсорство команды вновь возложено на завод «Белэнергомаш-БЗЭМ».

Отметим, что руководить клубом будет Александр Кокорев, который ранее работал в этой должности, когда команда носила имя «Энергомаш».

Главным тренером команды станет Олег Сергеев, который еще в прошлом году был номинальным главным тренером, а зимой ушел в брянскую команду. Теперь Олег Сергеев вновь вернулся в белгородский клуб.

Напомним, что в 2014 году ФК «Салют» пережил банкротство. Команду возродили через 4 года и с 2014 до 2018 года она носила имя ФК «Энергомаш». Спонсировал команду завод, имя которого носил клуб. И вполне возможно, что клуб может в ближайшее время сменить название.

ИСТОЧНИК KP.RU