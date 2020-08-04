В Белгородской области росгвардейцы выявили около 400 кустов наркотикосодержащих растений

4 Авг. 2020 2020-08-04T13:19:09+03:00

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В ходе третьего этапа оперативно-профилактического мероприятия «Мак-2020» сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Белгородской области выявили 4 очага произрастания растений, которые содержат запрещенные вещества.

Так, более 130 кустов мака были выявлены во время совместного рейда росгвардейцев и представителей администрации Ракитянского района. Более 200 кустов дикорастущей конопли сотрудники Росгвардии обнаружили на пустыре, который находится за конно-спортивным комплексом в Прохоровском районе. Еще свыше 40 кустов было обнаружено во время патрулирования Белгорода и Грайворонского района, при этом признаков культивирования не обнаружено.

Все растения были уничтожены, согласно установленного порядка.

ИСТОЧНИК KP.RU