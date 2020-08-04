2020-08-04T12:20:41+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ подвел итоги акции «Развивай свой бизнес вместе с Банком УРАЛСИБ»

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» подвел итоги акции «Развивай свой бизнес вместе с Банком УРАЛСИБ», пять ее победителей получили от Банка денежные призы в размере 200 000 рублей
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Акция проходила с 9 июня по 15 июля 2020 года в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Краснодаре. Всего за время проведения акции в ней приняло участие 210 предприятий – субъектов малого и среднего предпринимательства. Участникам нужно было отметить свой бизнес на карте, расположенной на лендинг-странице проекта и написать короткий рассказ, почему именно их бизнесу важно получить поддержку от УРАЛСИБа. Победителей в каждом городе определяли путем «народного голосования» – ими стали те, чьи истории набрали наибольшее количество голосов (лайков). Всего за за участников акции было отдано 763 166 голосов. По итогам голосования определено пять победителей: по одному в каждом регионе участия, и один дополнительный приз от Банка УРАЛСИБ – наиболее активному участнику акции. Общий призовой фонд составил 1 000 000 рублей.

Помимо денежного приза, победители получат очную консультацию от эксперта по эффективным коммуникациям и переговорам «Университета Бизнеса УРАЛСИБ» Кристины Петрухновой.

Список победителей:

• Москва, Колесник Марина Анатольевна, компания Детский досуговый центр "АкадемГородок";

• Санкт-Петербург, Пятунин Игорь Владиславович, предприятие по производству стульев Ergo-rf-первый здоровьесберегающий;

• Краснодар, Выголов Игорь Олегович, Клуб виртуальной реальности VIRus;

• Уфа, Закиров Динар Гулемович, ООО "Картридж" – сервис для предоставления удаленной работы в 1С бухгалтерии,

Дополнительный приз – г. Санкт-Петербург, Гусева Юлия Игоревна, интернет-магазин "Марсик и друзья" – платформа помощи приютам для бездомных животных на базе зоомагазина.

Получить подробную информацию можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону

8-800-250-57-57, а также на сайте Банка. На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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