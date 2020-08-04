Жительница Валуйского района незаконно рванула через границу и заработала уголовный штраф

4 Авг. 2020 2020-08-04T09:16:24+03:00

Судебные приставы взыскали штраф в размере 7 тысяч рублей в принудительном порядке

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Благодаря действиям судебных приставов жительница Валуйского района Белгородской области оплатила уголовный штраф за незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации. Накануне мировой судья осудил женщину по ст. 322 УК РФ за незаконное пересечение границы и вынес наказание в виде уголовного штрафа в размере 7 тысяч рублей.

Но осужденная судебное решение исполнять не торопилась. В связи с этим в отношении нее было возбуждено исполнительное производство. Судебный пристав-исполнитель разъяснил неплательщице, что в случае уклонения от исполнения наказания в суд будет направлено ходатайство о замене уголовного штрафа иным видом наказания.

Принятые меры оказались действенными. Чтобы не быть привлеченной к более строгому наказанию, должница оплатила задолженность в полном объеме, сообщает пресс-служба УФССП России по Белгородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU