В Алексеевке Белгородской области прошел Праздник улиц и микрорайонов

4 Авг. 2020 2020-08-04T16:13:55+03:00

Праздник улиц и микрорайонов отметили в Алексеевке. Фото пресс-службы администрации Алексеевского городского округа

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Главными героями Праздника улиц и микрорайонов в Алексеевке стали жители, признанные лучшими в номинациях «За создание красивого облика домовладения» и «За активное участие в общественной жизни территориального самоуправления». Это Людмила Выходцева, Виктор Северин, Нина Алешина, Надежда Ходыкина, Владимир Сидоров. Им вручены благодарности и памятные сувениры.

Также были отмечены старожилы, многодетные семьи, новорожденные и новые жители улицы.

Алексеевцы отлично провели время, с весельем наблюдая за яркими выступлениями артистов Центра культурного развития «Солнечный». А вкусная полевая каша, приготовленная местным кашеваром, пришлась по душе каждому участнику мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU