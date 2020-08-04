Фаина Ташманова из Старого Оскола завоевала Гран-при областного фестиваля. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округа

В Белгороде прошел областной фестиваль «Вальс Победы», посвященный 75-летней годовщине Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне. В фестивале приняли участие около полусотни ребят с ограниченными возможностями здоровья, приехавших на творческое состязание из разных уголков Белгородского региона.

В номинации «Авторская песня и поэзия» выступила юная жительница Старого Оскола Фаина Ташманова из Центра культурного развития «Горняк». С проникновенным стихотворением собственного сочинения «Сожженные села» она завоевала Гран-при.