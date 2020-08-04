2020-08-04T11:36:33+03:00
Общество

Где перекроют движение в Старом Осколе

Изменения продиктованы заменой пожарно-питьевого водопровода и другими причинами
Ирина ТАРАСОВА
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Где перекроют движение в Старом Осколе. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округаГде перекроют движение в Старом Осколе. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округа
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С 3 августа по 3 сентября 2020 года в связи с проведением работ по замене пожарно-питьевого водопровода на участке улицы Володарского от жилого дома № 34 до жилого дома № 54 и участке улицы Оскольская от жилого дома № 24/40 до жилого дома № 52а будет прекращено сквозное движение транспортных средств. Из-за благоустройства дворов еще на два месяца перекроют движение по улице Хмелева.

До 1 октября 2020 года продлено прекращение движения автотранспорта по внутриквартальным дорогам улицы Хмелева (дома № 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 5Б, 6, 6А, 7, 8, 9, 10) в период с 08:00 до 20:00 в связи с проведением благоустройства дворовых территорий .

До 31 мая 2021 года в связи с капитальным ремонтом мостового сооружения (автодорожная развязка 1-3 с автодорогой и путепроводом) будет частично ограничено движение автотранспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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