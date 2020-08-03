2020-08-03T17:06:14+03:00
Происшествия

У молодого белгородца приятель угнал автомобиль, а затем бросил его в кювете

Полицейские скоро нашли и угнанный «Опель Вектра» и злоумышленника, решившего покататься без спросу
Ирина ТАРАСОВА
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У молодого белгородца приятель угнал автомобиль, а затем бросил его в кювете.У молодого белгородца приятель угнал автомобиль, а затем бросил его в кювете.Фото: "КП" Архив
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Жителю Новооскольского городского округа Белгородской области придется ответить за угон авто приятеля. Угнанный автомобиль «Опель Вектра» полицейские нашли в кювете, а также вскоре установили личность угонщика. Им оказался 24-летний знакомый потерпевшего.

Накануне 23-летний житель Новооскольского городского округа обратился в отдел полиции, сообщив, что его машину угнали. Во время разбирательств выяснилось, что компания приятелей отмечала день рождение на берегу реки Оскол в поселке Прибрежный. Злоумышленник решил прокатиться на машине приятеля, ничего ему не сообщив об этом. Незаметно покинув застолье, он сел в автомобиль «Опель Вектра» и уехал. Но на грунтовой дороге молодой человек не справился с управлением и съехал в кювет. Машину он оставил там же, а сам скрылся.

В отношении любителя покататься на чужих авто возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (Угон). Санкции статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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