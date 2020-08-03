3 Авг. 2020 2020-08-03T16:46:17+03:00

Накануне Дня города в Белгороде откроют две транспортные развязки, но на время торжеств запретят движение для транспорта. Фото: "КП" Архив

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В Белгороде накануне Дня города откроют две новые развязки: на пересечении улиц Студенческой и Калинина, а также Сумской и Чичерина. Движение будет разрешено уже утром 4 августа, но во время торжественного открытия введут определенные ограничения для автомобилистов.

4 августа с 09:00 до 10:30 движение запретят по крайним левым полосам по улице Калинина (от строения № 106 до развязки Студенческая – Калинина). Также будет ограничено движение на участке трассы от дома № 99 по улице Калинина до развязки. При этом на этих полосах организуют места для парковки транспорта прибывших на открытие.

В тот же день с 10:20 и до окончания мероприятия будет запрещено движение транспорта по улице Калинина (от улицы Индустриальной до развязки Студенческая – Калинина), а также от дома № 99 по улице Калинина до кольцевой развязки.

Водителям предлагают объехать эти участки по улицам Корочанской и Садовой.

Также в этот день ограничения коснутся и другой развязки – на пересечении Сумской и Чичерина. С 12:30 и до окончания мероприятия движение запретят по крайним левым полосам по улице Чичерина (на участке от кольцевой развязки Сумская – Чичерина до улицы Комарова), а также от развязки до строения № 2к по улице Чичерина.

Белгородцев просят с понимаем отнестись к ограничению движения транспорта, связанных с проведением торжеств.

ИСТОЧНИК KP.RU