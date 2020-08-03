2020-08-03T18:01:58+03:00
Звезды

В Белгороде стартует сезон концертов «НеслуЧАйные встречи» на открытом воздухе

Сезон летних опен-эйров откроет оркестр русских народных инструментов
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы Белгородской филармонии.Фото пресс-службы Белгородской филармонии.
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Белгородская государственная филармония и Белгородский государственный национальный исследовательский университет после затянувшегося перерыва возобновляют сезон летних опен-эйров в рамках проекта «НеслуЧАЙные встречи». 6 августа новый сезон откроет концерт оркестра русских народных инструментов под управлением главного дирижера, заслуженного работника культуры РФ Евгения Алешникова. В программе примут участие солисты филармонии, лауреаты международных конкурсов Вера Цукаленко, Наталья Ткаченко, Тамара Кузнецова, Иван Белыш, Екатерина Новикова.

С 6 по 27 августа по четвергам и субботам Ботанический сад НИУ «БелГУ» предлагает желающим совместить отдых на природе с прослушиванием живой музыки в исполнении профессиональных музыкантов филармонии. Кроме того, в этом сезоне специальные интерактивные программы подготовили и для маленьких слушателей. Их приглашают 15 и 22 августа на Поляну сказок.

Отметим, что в течение лета белгородцы услышат выступления концертного оркестра духовых инструментов, ансамбля «Токаев-квартет», ансамбля песни и танца «Белогорье», биг-бэнда No Comment, академического хора, камерного оркестра Mezzo Music, а также других коллективов и солистов филармонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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