2020-08-03T16:02:27+03:00
Общество

С 3 августа в Белгородской области заработали детские садики

Наполняемость групп — не выше 50 процентов от нормы
Ирина ТАРАСОВА
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С 3 августа в Белгородской области заработали детские садики.С 3 августа в Белгородской области заработали детские садики.Фото: "КП" Архив
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В Белгородской области с 3 августа заработали детские садики. Но обязательным условием для их работы является наполняемость групп не выше 50 процентов от нормы.

Такое решение власти области приняли в связи с переходом ко второму этапу снятия ограничений. Также заместитель губернатора Ольга Павлова сообщила, что разрешено проведение культурных мероприятий на открытом воздухе, но с соблюдением всех требований, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, что в регионе также разрешили проведение диспансеризации (исключение составляют граждане в возрасте 65+), а также спортивные и физкультурные мероприятия. Но они пока могут проходить без привлечение зрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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