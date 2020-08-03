Где в Белгороде 5 августа будет ограничено движение автотранспорта

3 Авг. 2020 2020-08-03T15:08:29+03:00

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5 августа в связи с празднованием Дня Белгорода будет ограничено движение автотранспорта. Основные мероприятия пройдут на Соборной площади и в парке Победы. Движение транспорта в центре ограничат уже накануне, 4 августа, сообщает пресс-служба администрации Белгорода.

Так, 4 августа с 23:00 и до окончания мероприятий ограничат движение по улице Попова (от проспекта Славы до улицы Харьковской), по Театральному проезду (от проспекта Славы до улицы Победы), по Свято-Троицкому бульвару (от Театрального проезда до проспекта Богдана Хмельницкого), по проезду к зданию правительства Белгородской области (от Театрального проезда до улицы Попова), по Гражданскому проспекту (от улицы Николая Чумичова до улицы Попова).

5 августа с 06:00 до 12:00 по вышеуказанным улицам в соответствии с распоряжением города Белгорода будет запрещено движение транспортных средств.

Также 5 августа с 17:00 и до 22:30 запретят движение транспортных средств по Театральному проезду (от проспекта Славы до улицы Победы,) по улице Попова (от проспекта Славы до улицы Победы), по Свято-Троицкому бульвару (от Театрального проезда до проспекта Богдана Хмельницкого), по Гражданскому проспекту (от улицы Николая Чумичова до улицы Попова), по улице Победы (от улицы Николая Чумичова до Театрального проезда).

С 21:45 5 августа и до окончания фейерверка будет запрещено движение по проспекту Ватутина (от улицы Победы до улицы Костюкова), по улице Купянская (от улицы Ватутина до Михайловского шоссе), по проезду от улицы Королева до улицы Мокроусова между строением 5 по улице Королева и парком «Южный».

С 22:00 до 23:00 5 августа будет запрещено движение (кроме общественного транспорта) по проспекту Славы (от проспекта Богдана Хмельницкого до улицы Николая Чумичова), по улице Преображенской (от улицы Николая Чумичова до проспекта Богдана Хмельницкого), по улице Попова (от Белгородского проспекта до проспекта Славы).

ИСТОЧНИК KP.RU