На доме, где жил Почетный гражданин Белгорода Анатолий Ачкасов, появилась мемориальная доска

Фото пресс-службы городской администрации Белгорода.

Отныне дом по улице Вокзальной, 19а, где жил Почетный гражданин Белгорода, Герой Советского Союза, участник парада Победы на Красной площади Анатолий Ачкасов, будет украшать мемориальная доска с его именем. В торжествах по случаю открытия приняли участие внук героя — Анатолий Постников, а также заместитель мэра по социальной политике и образованию Андрей Мухартов, председатель региональной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Анатолий Бурик.

Память Анатолия Ачкасова собравшиеся на открытие почтили минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске.

Напомним, что Анатолий Ачкасов родился 18 октября 1923 года в Курской губернии. На фронт ушел 18-летнием юношей. Он участвовал в боях на Курской дуге, освобождал Белгородскую землю, затем – Украину, Польшу, Чехословакию. Был трижды ранен. За мужество и совершенные подвиги ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Значимым событием в его жизни стало участие в Параде Победы на Красной площади в июне 1945 года.

В мирные годы Анатолий Ачкасов восстанавливал разрушенное войной народное хозяйства. Много лет руководил сельхозпредприятиями. Последние годы его жизни прошли в Белгороде, где он принимал активное участие в ветеранском движении, патриотическом воспитании молодежи.

Звание «Почетный гражданин города Белгорода» Анатолию Ачкасову было присвоено в 2006 году.