2020-08-03T15:03:24+03:00
Общество

Сбербанк возобновил прием заявок на «Сельскую ипотеку»

Ставка в рамках программы составляет 3% годовых, а при использовании сервиса «Электронная регистрация» — снижается до 2,7% годовых, сообщили в пресс-службе Центрально-Черноземного банка
Поделиться:
Изменить размер текста:

Приобрести жилье по программе можно на вторичном рынке — у физического или юридического лица по договору купли-продажи, а также на первичном рынке — только у юридического лица по договорам долевого участия и уступки прав требования.

По условия программы объект недвижимости должен быть расположен в сельской местности. Участвуют все субъекты РФ, кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Максимальная сумма кредита для Черноземья — 3 млн рублей. Максимальный срок кредита — 25 лет. Минимальный первоначальный взнос — 15% от общей суммы кредита.

Оформить ипотеку по льготной программе со сниженной ставкой и найти жилье можно онлайн на DomClick.ru.

Программа действует до 31 декабря 2022 года. Новый ипотечный продукт создан на основе государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий» с субсидированием процентной ставки.

- Спрос на сельскую ипотеку огромный. Когда мы стартовали с программой в мае этого года, выделенный Минсельхозом для банка годовой лимит — 97 миллионов рублей — был разобран за 8 часов. За это время банк принял примерно 1100 заявок. Мы рады снова предложить клиентам эту программу и надеемся, что она поможет тысячам людей по всей стране улучшить жилищные условия на выгодных условиях, - рассказал директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васёв.

Напомним, что в Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк за первое полугодие 2020 года выдано жилищных кредитов почти на 24,2 млрд рублей. Свои жилищные условия смогли улучшить более 15,7 тысячи семей. Во втором квартале 2020 года, несмотря на пандемию, количество выданных кредитов превысило показатели первого квартала. Новые инициативы банка будут способствовать росту количества новоселий в Черноземье.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Где в Белгороде 5 августа будет ограничено движение автотранспорта
На доме, где жил Почетный гражданин Белгорода Анатолий Ачкасов, появилась мемориальная доска
Сбербанк возобновил прием заявок на «Сельскую ипотеку»
Пожарные помогли снять кота с дерева в Белгородском районе
Мэр Белгорода принял участие в полумарафоне Pulse и пробежал 21 километр
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга лучших инвестиционных вкладов
В День воздушно-десантных войск белгородским росгвардейцам-десантникам вручили памятные ордена
Юным велосипедистам Алексеевки Белгородской области разъяснили ПДД
В Борисовском районе Белгородчины обустроят набережную Ворсклы
Теперь денежная помощь инвалидам назначается дистанционно
В Белгородском районе открылась Детская школа искусств
В полиции прокомментировали историю с «вооруженным» нападением на белгородского таксиста
В Старом Осколе пьяный водитель протаранил припаркованные автомобили
Новый физкультурно-оздоровительный комплекс появится в поселке Уразово Белгородчины
В Шебекино капитально отремонтируют детский сад №6
В Белгородской области скончался 52-й пациент с подтвержденным COVID-19
Где в Белгороде 3-4 августа ограничат движение транспорта