2020-08-03T10:27:17+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга лучших инвестиционных вкладов

Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга Лучшие инвестиционные вклады в рублях в июле 2020 года, подготовленного порталом «Выберу.ру»
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Комплексный вклад «Стратегия» занял 7 место в рейтинге 25 предложений банков из Топ-100 по активам.

При составлении рейтинга эксперты портала учитывали не только значение процентной ставки по договору, но и такие факторы, как надежность и значимость банка на рынке, реальный денежный доход, который клиент получит по окончании срока действия, максимальная и минимальная суммы вклада, удобство возврата денежных средств.

«Стратегия» – комплексный вклад с одним или несколькими инвестиционными продуктами: полисом инвестиционного страхования жизни, полисом накопительного страхования жизни, паями паевых инвестиционных фондов, индивидуальным инвестиционным счетом.

Ознакомиться с полными условиями вклада «Стратегия» можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мэр Белгорода принял участие в полумарафоне Pulse и пробежал 21 километр
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга лучших инвестиционных вкладов
В День воздушно-десантных войск белгородским росгвардейцам-десантникам вручили памятные ордена
Юным велосипедистам Алексеевки Белгородской области разъяснили ПДД
В Борисовском районе Белгородчины обустроят набережную Ворсклы
Теперь денежная помощь инвалидам назначается дистанционно
В Белгородском районе открылась Детская школа искусств
В полиции прокомментировали историю с «вооруженным» нападением на белгородского таксиста
В Старом Осколе пьяный водитель протаранил припаркованные автомобили
Новый физкультурно-оздоровительный комплекс появится в поселке Уразово Белгородчины
В Шебекино капитально отремонтируют детский сад №6
В Белгородской области скончался 52-й пациент с подтвержденным COVID-19
Где в Белгороде 3-4 августа ограничат движение транспорта