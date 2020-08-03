В День воздушно-десантных войск белгородским росгвардейцам-десантникам вручили памятные ордена

3 Авг. 2020 2020-08-03T09:11:53+03:00

Торжественный митинг прошел у памятника павшим в Афганистане

Изменить размер текста: A A

В День воздушно-десантных войск руководитель регионального отделения общероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», ветеран белгородского ОМОН, Герой России Вячеслав Воробьев наградил росгвардейцев, проходивших службу в рядах воздушно-десантных войск, памятными орденами «90 лет Воздушно-десантным войскам». Торжественный митинг состоялся в областном центре возле памятника павшим в Афганистане.

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.

В мероприятии приняли участие представители территориального управления Росгвардии, регионального отделения Союза десантников России, Белгородского отделения ВООВ "БОЕВОЕ БРАТСТВО", десантники, ветераны ВДВ и курсанты военно-патриотических клубов.

Герой России Вячеслав Воробьев, вручая награды, сказал::

- Искренне поздравляю собравшихся с праздником и желаю всегда оставаться для всех образцом мужества и отваги».

В завершение мероприятия собравшиеся почтили минутой молчания память павших десантников, после чего возложили цветы и венки к памятнику воинов-афганцев.

ИСТОЧНИК KP.RU