В полиции прокомментировали историю с «вооруженным» нападением на белгородского таксиста

1 Авг. 2020 2020-08-01T18:45:35+03:00

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В одном из интернет-сообществ появилась информация о том, что поздно вечером 31 июля в Белгороде вооруженные пассажиры напали на водителя такси. Инцидент случился в 1-м Заводском переулке. В УМВД региона прокомментировали ситуацию.

По предварительным данным, конфликт произошел между водителем такси и его нетрезвым 52-летним пассажиром. Автомобилист успел нажать кнопку помощи в приложении. В итоге к нему слетелись водители других такси. Они и позвонили в дежурную часть.

Как выяснилось, при себе у пассажира находился страйкбольный автомат. Угрожал ли он им пока неизвестно. Для дальнейшего разбирательства мужчину доставили в городское полицейское ведомство. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU