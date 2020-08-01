В Шебекино капитально отремонтируют детский сад №6

1 Авг. 2020 2020-08-01T14:44:40+03:00

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Продолжается капитальный ремонт детсада №6 в Шебекино. Ремонт проводится на средства областного и местного бюджета. Уже выполнены такие работы: облицовка фасада, подсветка к нему; устройство наружного освещения; благоустройство теневых навесов; тротуарные дорожки; подготовлено устройство основания спортивной площадки из бетона; полностью установлено оборудование в пищеблоке.

В ближайшее время планируется установка малых архитектурных форм и устройство резинового покрытия. Также закупаются детские игровые комплексы.

ИСТОЧНИК KP.RU