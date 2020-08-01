2020-08-01T14:44:40+03:00
Общество

В Шебекино капитально отремонтируют детский сад №6

Уже облицован фасад, построены тротуарные дорожки, оборудован пищеблок
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
В Шебекино ремонтируют детский сад №6. Фото пресс-службы администрации Шебекинского городского округаВ Шебекино ремонтируют детский сад №6. Фото пресс-службы администрации Шебекинского городского округа
Изменить размер текста:

Продолжается капитальный ремонт детсада №6 в Шебекино. Ремонт проводится на средства областного и местного бюджета. Уже выполнены такие работы: облицовка фасада, подсветка к нему; устройство наружного освещения; благоустройство теневых навесов; тротуарные дорожки; подготовлено устройство основания спортивной площадки из бетона; полностью установлено оборудование в пищеблоке.

В ближайшее время планируется установка малых архитектурных форм и устройство резинового покрытия. Также закупаются детские игровые комплексы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24