В Шебекино капитально отремонтируют детский сад №6
Уже облицован фасад, построены тротуарные дорожки, оборудован пищеблок
В Шебекино ремонтируют детский сад №6. Фото пресс-службы администрации Шебекинского городского округа
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Продолжается капитальный ремонт детсада №6 в Шебекино. Ремонт проводится на средства областного и местного бюджета. Уже выполнены такие работы: облицовка фасада, подсветка к нему; устройство наружного освещения; благоустройство теневых навесов; тротуарные дорожки; подготовлено устройство основания спортивной площадки из бетона; полностью установлено оборудование в пищеблоке.
В ближайшее время планируется установка малых архитектурных форм и устройство резинового покрытия. Также закупаются детские игровые комплексы.
ИСТОЧНИК KP.RU