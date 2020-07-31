2020-07-31T18:50:18+03:00
Общество

За присвоение бюджетных средств белгородского чиновника осудили, назначив условный срок

Бывший начальник договорного отряда противопожарной службы присвоил крупную сумму
Ирина ТАРАСОВА
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За присвоение бюджетных средств белгородского чиновника осудили, назначив условный срок.За присвоение бюджетных средств белгородского чиновника осудили, назначив условный срок.Фото: "КП" Архив
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В Белгородской области вынесен приговор бывшему начальнику 3-го договорного отряда федеральной противопожарной службы. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.160, ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере). В ходе следствия причиненный вред чиновник частично возместил, возвратив 2,3 миллиона рублей. Суд назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Во время следствия было установлено, что в 2015 году подсудимый зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью, оформив его на имя родственницы. Но фактически управляя предприятием единолично. С февраля 2016 до сентября 2018 года подсудимый, используя служебное положение, заключил ряд договоров на поставку спецодежды и канцтоваров между возглавляемым им подразделением федеральной противопожарной службы и управляемой им коммерческой организацией. И таким образом из федерального бюджета на счета организации были перечислены деньги в сумме более 2,5 миллионов рублей. Следователи установили, что договорные обязательства не были исполнены, что повлекло для подразделения федеральной противопожарной службы тяжкие последствия.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Белгородской области совместно с Главным управлением собственной безопасности МЧС России, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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