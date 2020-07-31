Шиканул – белгородец похитил два килограмма креветок и съел

31 Июль 2020 2020-07-31T12:34:04+03:00

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В полицию позвонили сотрудники одного из белгородских магазинов и сообщили, что неизвестный на их глазах похитил морепродукты. Мужчина воспользовался тем, что сотрудников торговой точки не было рядом. Схватив из холодильника двухкилограммовую пачку креветок, он пустился наутек. Сотрудники магазина попытались его догнать, но мужчине удалось скрыться.

Полицейские нашли любителя морепродуктов и задержали. Им оказался 33-летний ранее судимый мужчина. Креветки он успел съесть. В пресс-службе УМВД области сообщили, что за грабеж в отношении белгородца возбудили уголовное дело. Поход в магазин может стоить ему четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU