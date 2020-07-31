2020-07-31T12:34:04+03:00
Общество

Шиканул – белгородец похитил два килограмма креветок и съел

Расплатой за деликатес стало уголовное дело
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Полицейские нашли любителя морепродуктов и задержали.Полицейские нашли любителя морепродуктов и задержали.Фото: "КП" Архив
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В полицию позвонили сотрудники одного из белгородских магазинов и сообщили, что неизвестный на их глазах похитил морепродукты. Мужчина воспользовался тем, что сотрудников торговой точки не было рядом. Схватив из холодильника двухкилограммовую пачку креветок, он пустился наутек. Сотрудники магазина попытались его догнать, но мужчине удалось скрыться.

Полицейские нашли любителя морепродуктов и задержали. Им оказался 33-летний ранее судимый мужчина. Креветки он успел съесть. В пресс-службе УМВД области сообщили, что за грабеж в отношении белгородца возбудили уголовное дело. Поход в магазин может стоить ему четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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