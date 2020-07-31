2020-07-31T10:53:05+03:00
Общество

Глава Краснояружского района Белгородской области ушел досрочно со своего поста

Валерию Бурбе вручили высший знак отличия – медаль «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» II степени
Ирина ТАРАСОВА
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Валерию Бурбе вручили высший знак отличия – медаль «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» II степени. Фото пресс-службы Краснояружской администрации.Валерию Бурбе вручили высший знак отличия – медаль «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» II степени. Фото пресс-службы Краснояружской администрации.
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Со своего поста ушел в отставку глава администрации Краснояружского района Белгородского района Валерий Бурба. О своем решении он заявил в ходе заседании муниципального парламента, которое прошло в минувшую среду. От имени главы области Валерию Бурбе высший знак отличия – медаль «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» II степени заместитель губернатора Белгородской области Ольга Павлова.

Исполнять обязанности главы района возложено на Андрея Миськова, который до этого занимал пост заместителя главы администрации Белгорода по внутренней и кадровой политике, а не так давно был назначен первым замом руководителя муниципалитета. Выборы нового главы Краснояружского района пройдут в конце августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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