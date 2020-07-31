Мастер на все руки обещал белгородцам построить беседки и вольер, но ушел, не попрощавшись
В Белгороде полицейские задержали 28-летнего мужчину, который подозревается как минимум в двух мошенничествах. К слову, он уже привлекался к уголовной ответственности за такие преступления.
По предварительным данным, 54-летней женщине злоумышленник обещал смастерить просторный вольер для животных, а 67-летней пенсионерке построить на дачном участке беседки. Обе и подумать не могли, что станут жертвами обмана. Ведь мастер приезжал к ним и даже производил замеры. Одна женщина отдала ему 43 тысячи рублей, а вторая 10 тысяч. Забрав деньги, мужчина так и не преступил к работе, да и вообще перестал выходить на связь.
В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в отношении задержанного возбуждены уголовные дела. За мошенничество ему грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU