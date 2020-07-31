В Белгороде автовор, выбираясь через разбитое окно из машины, встретился глазами с очевидцем

31 Июль 2020 2020-07-31T16:11:05+03:00

В погоне бдительный горожанин потерпел поражение, но это не помогло злоумышленнику уйти от ответственности

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Житель Белгорода заметил, как из разбитого окна «Газели», вылезает мужчина. Не растерявшись, бдительный горожанин бросился в погоню за предполагаемым автовором. К сожалению, законопослушный белгородец потерпел поражение, но это не помогло беглецу и его приятелю уйти от ответственности.

По предварительным данным, кражу совершили двое – 26-летний и 28-летний местные жители. Парни заходили в гости к подруге, но не застали ее дома. Выйдя из подъезда они увидели «Газель» и не решили не терять времени.

Один взял с земли железку и высадил окно в раздвижной двери. Второй залез в салон, где нашел перфоратор и болгарку стоимостью около 12 тысяч рублей. Мужчина передал инструменты стоявшему снаружи приятелю и стал выбираться из машины, но тут встретился глазами со свидетелем. Пока один удирал, второй нашел укрытие в подъезде. Там же он спрятал похищенное. На следующий день приятели вернулись за добычей, но ее уже изъяли правоохранители. Вскоре и сами автоворы оказались в отделе.

Возбуждено уголовное дело. За кражу им грозит до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU