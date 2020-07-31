2020-07-31T09:03:28+03:00
Происшествия

Джентльмены по-борисовски – у местного жителя нашли конопляную мини-ферму

А в доме мужчины обнаружили наркопритон
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Правоохранители застали 33-летнего мужчину и еще четырех участников вечеринки в состоянии наркотического опьянения.Правоохранители застали 33-летнего мужчину и еще четырех участников вечеринки в состоянии наркотического опьянения.Фото: "КП" Архив
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Недавно сотрудники полиции нанесли визит в частный дом, расположенный на одной из улиц поселка Борисовка. Таких гостей здесь точно не ждали. В этот день хозяин как раз устроил «дымное застолье». Правоохранители застали 33-летнего мужчину и еще четырех участников вечеринки в состоянии наркотического опьянения.

Все получили по административке за немедицинское употребление запрещенных веществ, а хозяин еще и две уголовных статьи. На заросшем сорняками огороде полицейские обнаружили мини-ферму по выращиванию конопли. В ведрах колосился 31 куст запрещенного растения.

Так как в доме борисовца уже не первый раз заседает веселая компания, ему инкриминируют содержание наркопритона. Помимо этого, местному жителю придется отвечать и за незаконное культивирование наркотикосодержащих растений. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы. Кстати, судимость у него уже есть и тоже за наркотики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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