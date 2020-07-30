Спасая свои сбережения, белгородец перечислил мошенникам полтора миллиона рублей

30 Июль 2020 2020-07-30T19:38:40+03:00

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Лже-сотрудники банка залезли в карман еще к одному белгородцу. На этот раз счета мошенников пополнил 68-летний житель областного центра. Он попался на популярный «развод» - «Алло, я из службы безопасности банка. От вашего имени была отправлена заявка на кредит». Естественно, пожилой мужчина насторожился. Ведь он никаких операций не совершал.

Завладев вниманием белгородца, мошенники убедили его, что нужно спасать сбережения. Мужчина мог бы снять деньги и просто спрятать дома в сейф для надежности. Однако под натиском злоумышленников он согласился перевести 1 миллион 300 тысяч рублей на указанные липовыми сотрудниками банка счета. Даже после этого аферисты не остановились. Они убедили пенсионера перечислить им еще 200 тысяч под предлогом того, что теперь якобы требуется закрыть его счет. Так как к этому времени мужчина уже попрощался со своими накоплениями, ему пришлось взять кредит. Итого в никуда утекли полтора миллиона рублей.

В УМВД города возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас полицейские предпринимают все меры, чтобы установить злоумышленников. К несчастью, сделать это удается далеко не всегда.

Полиция просит не терять бдительности. Кто бы вам ни звонил, не спешите выполнять указания. Лучше вообще не вступать ни в какие диалоги с незнакомцами. Если вас беспокоит безопасность вашего счета, обратитесь в банк лично или позвоните по номеру, указанному на обратной стороне банковской карты.

ИСТОЧНИК KP.RU