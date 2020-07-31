В День города в Белгороде пройдет Фестиваль ГТО
5 августа в 18:00 при поддержке управления по физической культуре и спорту администрации Белгорода пройдет муниципальный Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Фестиваль, посвященный празднованию Дня Белгорода, пройдет на стадионе белгородской средней школы №5.
Белгородцев ждет увлекательная программа: разминка с чемпионом; командные состязания; личные первенства; выполнение нормативов ГТО; конкурс детских рисунков; пенная вечеринка.
Победители и призеры будут награждены призами от партнеров мероприятия, а также медалями и дипломами управления по физической культуре и спорту администрации Белгорода.
ИСТОЧНИК KP.RU