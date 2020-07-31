31 Июль 2020 2020-07-31T10:02:54+03:00

В день города в Белгороде пройдет Фестиваль ГТО. Фото Муниципального Центра организационно-методического обеспечения ГТО г. Белгорода

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5 августа в 18:00 при поддержке управления по физической культуре и спорту администрации Белгорода пройдет муниципальный Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Фестиваль, посвященный празднованию Дня Белгорода, пройдет на стадионе белгородской средней школы №5.

Белгородцев ждет увлекательная программа: разминка с чемпионом; командные состязания; личные первенства; выполнение нормативов ГТО; конкурс детских рисунков; пенная вечеринка.

Победители и призеры будут награждены призами от партнеров мероприятия, а также медалями и дипломами управления по физической культуре и спорту администрации Белгорода.

ИСТОЧНИК KP.RU