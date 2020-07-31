2020-07-31T10:02:54+03:00
Общество

В День города в Белгороде пройдет Фестиваль ГТО

Главной площадкой станет стадион белгородской средней школы №5
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
В день города в Белгороде пройдет Фестиваль ГТО. Фото Муниципального Центра организационно-методического обеспечения ГТО г. БелгородаВ день города в Белгороде пройдет Фестиваль ГТО. Фото Муниципального Центра организационно-методического обеспечения ГТО г. Белгорода
Изменить размер текста:

5 августа в 18:00 при поддержке управления по физической культуре и спорту администрации Белгорода пройдет муниципальный Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Фестиваль, посвященный празднованию Дня Белгорода, пройдет на стадионе белгородской средней школы №5.

Белгородцев ждет увлекательная программа: разминка с чемпионом; командные состязания; личные первенства; выполнение нормативов ГТО; конкурс детских рисунков; пенная вечеринка.

Победители и призеры будут награждены призами от партнеров мероприятия, а также медалями и дипломами управления по физической культуре и спорту администрации Белгорода.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Белгороде аварию с мотоциклом спровоцировал 17-летний водитель «Мерседеса»
Мастер на все руки обещал белгородцам построить беседки и вольер, но ушел, не попрощавшись
Глава Краснояружского района Белгородской области ушел досрочно со своего поста
В День города в Белгороде пройдет Фестиваль ГТО
Джентльмены по-борисовски – у местного жителя нашли конопляную мини-ферму
Спасая свои сбережения, белгородец перечислил мошенникам полтора миллиона рублей
В Белгородской области от заражения коронавирусом скончался 51-й пациент
Старооскольские оперативники задержали сбытчиков марихуаны и нашли конопляное поле
В Белгородской области с поля украли два «КамАЗа» зерна
Сработал на опережение – белгородцу показалось, что его будут бить, и он ударил первым
В Валуйском городском округе благоустроят 4 дворовых и 7 общественных территорий
Росгвардейцы Белгородской области поучаствовали во Всероссийской акции
В Белгородской области «КамАЗ» со щебнем перевернулся после столкновения с легковушкой
Пожарные и спасатели Белгородской области стали добровольными донорами
В Белгородской области в школы пришли росгвардейцы
Эксперт Сбербанка: потери российской экономики от кибератак в 2020 году могут составить до 3,5 трлн рублей
ВТБ выдал более 20 тысяч ипотечных кредитов по ставке 6,5%
Белгородец попытался расправиться с судьей за вынесенный ранее приговор
37-летний белгородец во время выяснения отношений избил знакомого до смерти
В Белгородской области 35-градусную жару несколько охладят ливни
Белгородская компания заплатила крупный штраф за нарушение правил движения крупногабаритного транспорта