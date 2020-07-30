2020-07-30T17:25:44+03:00
Общество

В Белгородской области с поля украли два «КамАЗа» зерна

На предприятии не досчитались больше 26 тон сельхозпродукции
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Поделиться:
За групповую кражу водителям грозит до пяти лет лишения свободы.За групповую кражу водителям грозит до пяти лет лишения свободы.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

С заявлением о краже зерна в борисовский отдел полиции обратился гендиректор одного из сельскохозяйственных предприятий. Он сообщили о сообщил о пропаже более 26 тонн зерна.

Злоумышленников вскоре установили. Ими оказались никто иные как работники той же организации – 45-летний и 32-летний камазисты. Мужчины возили зерно с поля на склады. Однажды они изменили маршрут, вывезли два большегруза урожая и продали заранее подысканному покупателю.

Стоимость зерна оценили в 217 тысяч рублей. По данным пресс-службы УМВД России по Белгородской области, похищенное уже изъято. За групповую кражу водителям грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Белгородской области от заражения коронавирусом скончался 51-й пациент
Старооскольские оперативники задержали сбытчиков марихуаны и нашли конопляное поле
В Белгородской области с поля украли два «КамАЗа» зерна
Сработал на опережение – белгородцу показалось, что его будут бить, и он ударил первым
В Валуйском городском округе благоустроят 4 дворовых и 7 общественных территорий
Росгвардейцы Белгородской области поучаствовали во Всероссийской акции
В Белгородской области «КамАЗ» со щебнем перевернулся после столкновения с легковушкой
Пожарные и спасатели Белгородской области стали добровольными донорами
В Белгородской области в школы пришли росгвардейцы
Эксперт Сбербанка: потери российской экономики от кибератак в 2020 году могут составить до 3,5 трлн рублей
ВТБ выдал более 20 тысяч ипотечных кредитов по ставке 6,5%
Белгородец попытался расправиться с судьей за вынесенный ранее приговор
37-летний белгородец во время выяснения отношений избил знакомого до смерти
В Белгородской области 35-градусную жару несколько охладят ливни
Белгородская компания заплатила крупный штраф за нарушение правил движения крупногабаритного транспорта