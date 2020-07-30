В Белгородской области с поля украли два «КамАЗа» зерна

30 Июль 2020 2020-07-30T17:25:44+03:00

За групповую кражу водителям грозит до пяти лет лишения свободы. Фото: "КП" Архив

На предприятии не досчитались больше 26 тон сельхозпродукции

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С заявлением о краже зерна в борисовский отдел полиции обратился гендиректор одного из сельскохозяйственных предприятий. Он сообщили о сообщил о пропаже более 26 тонн зерна.

Злоумышленников вскоре установили. Ими оказались никто иные как работники той же организации – 45-летний и 32-летний камазисты. Мужчины возили зерно с поля на склады. Однажды они изменили маршрут, вывезли два большегруза урожая и продали заранее подысканному покупателю.

Стоимость зерна оценили в 217 тысяч рублей. По данным пресс-службы УМВД России по Белгородской области, похищенное уже изъято. За групповую кражу водителям грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU