В Белгородской области с поля украли два «КамАЗа» зерна
С заявлением о краже зерна в борисовский отдел полиции обратился гендиректор одного из сельскохозяйственных предприятий. Он сообщили о сообщил о пропаже более 26 тонн зерна.
Злоумышленников вскоре установили. Ими оказались никто иные как работники той же организации – 45-летний и 32-летний камазисты. Мужчины возили зерно с поля на склады. Однажды они изменили маршрут, вывезли два большегруза урожая и продали заранее подысканному покупателю.
Стоимость зерна оценили в 217 тысяч рублей. По данным пресс-службы УМВД России по Белгородской области, похищенное уже изъято. За групповую кражу водителям грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU