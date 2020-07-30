Сработал на опережение – белгородцу показалось, что его будут бить, и он ударил первым

Белгородцу показалось, что его сейчас будут бить, и он ударил первым. Фото: "КП" Архив

Инцидент произошел на одной из улиц Белгорода. Очевидцы вызвали сюда скорую, которая увезла в больницу 59-летнего мужчину с травмой головы. Медики констатировали, что его здоровью причинен тяжкий вред. Полицейским пострадавший рассказал, что на него ни с того ни с сего набросился незнакомец.

Правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 49-летний местный житель. По предварительным данным, он подвыпивши возвращался домой. Возле подъезда стояла незнакомая компания. Мужчине показалось, что его сейчас будут бить, и он решил сработать на опережение. Злоумышленник подошел и ударил одного из незнакомцев строительным уровнем по голове.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью он может лишиться свободы на десять лет.