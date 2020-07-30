2020-07-30T15:22:06+03:00
Общество

Росгвардейцы Белгородской области поучаствовали во Всероссийской акции

«Волонтеры Победы» в рамках патриотической акции раздали сотрудникам значки в виде «Красной гвоздики»
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.
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Благотворительный фонд «Память поколений» проводит патриотическую акцию «Красная гвоздика» на всей территории России уже пятый год подряд. «Красная гвоздика» - всенародный символ памяти о павших героях и благодарности ныне живущим ветеранам боевых действий, которые сражались за наше Отечество.

- Средства от продажи значков идут на помощь ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий. Участие в подобных акциях помогает каждому человеку почувствовать причастность к важному и нужному делу, - отметил заместитель начальника Управления Росгвардии по Белгородской области полковник Василий Ермоленко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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