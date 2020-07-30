ВТБ выдал более 20 тысяч ипотечных кредитов по ставке 6,5%

30 Июль 2020 2020-07-30T09:31:32+03:00

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С момента начала работы в рамках программы «Ипотека с господдержкой 2020» ВТБ помог более 20 тысячам клиентам приобрести квартиру в новостройке.

Наибольшее число - в Московском регионе (5,2 тысячи сделок на 24,8 миллиарда рублей), Санкт-Петербурге и Ленобласти (1,9 тысячи на 6 миллиардов), Республике Татарстан (887 сделок на 2 миллиарда), Новосибирской области (816 на 1,8 миллиарда) и Краснодарском крае (902 на 1,7 миллиарда). В Белгородской области по данной программе было заключено 123 сделки на 246 миллиона рублей.

Средняя сумма кредита достигла 2,8 миллиона рублей, а доля программы от общего объема ипотеки ВТБ - порядка 30%.

- Расширение условий госпрограммы в части максимально возможной суммы кредита позволило заемщикам рассматривать для покупки практически все объекты в новостройках – сейчас в ВТБ большинство сделок с квартирами в новых домах проходится именно на ипотеку с госсубсидированием. Программа решает стратегическую задачу по обеспечению россиян доступным и современным жильем, а также серьезно помогает развитию строительной отрасли. Во многом именно кредиты под 6,5% стали драйвером роста всего ипотечного рынка в этом году после пандемии, – отметил Евгений Дячкин, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса – вице-президент ВТБ.

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