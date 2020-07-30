В Белгородской области в школы пришли росгвардейцы
Сотрудники Управления Росгвардии по Белгородской области приступили к проверке готовности школ и детских садов к новому учебному году.В состав межведомственной комиссии также вошли представители управления образования региона, МЧС и Роспотребнадзора. В областном центре в рамках проверки школ будут обследованы 154 образовательных учреждения – это школы, детские сады, учреждения дополнительного образования. В настоящее время комиссия уже осмотрела около 60 объектов.
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии проверяют наличие и состояние охранных сигнализаций, видеонаблюдения и тревожных кнопок, а также разъясняют педагогам алгоритм действий при возникновении внештатной ситуации.
Врио начальника отдела вневедомственной охраны по Белгороду Управления Росгвардии по Белгородской области Подполковник полиции Сергей Коптев подчеркнул:
- Сегодня мы провели тренировку с группой задержания отдела вневедомственной охраны. Отработали все действия сотрудников по реагированию на сигнал тревоги, поступающего из учебного учреждения.
Завершится прием образовательных учреждений к новому учебному году в областном центре к 10 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU