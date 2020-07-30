В Белгородской области в школы пришли росгвардейцы

30 Июль 2020 2020-07-30T11:17:53+03:00

В регионе проходит проверка школ и детских садов к новому учебному году

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Сотрудники Управления Росгвардии по Белгородской области приступили к проверке готовности школ и детских садов к новому учебному году.В состав межведомственной комиссии также вошли представители управления образования региона, МЧС и Роспотребнадзора. В областном центре в рамках проверки школ будут обследованы 154 образовательных учреждения – это школы, детские сады, учреждения дополнительного образования. В настоящее время комиссия уже осмотрела около 60 объектов.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии проверяют наличие и состояние охранных сигнализаций, видеонаблюдения и тревожных кнопок, а также разъясняют педагогам алгоритм действий при возникновении внештатной ситуации.

Врио начальника отдела вневедомственной охраны по Белгороду Управления Росгвардии по Белгородской области Подполковник полиции Сергей Коптев подчеркнул:

- Сегодня мы провели тренировку с группой задержания отдела вневедомственной охраны. Отработали все действия сотрудников по реагированию на сигнал тревоги, поступающего из учебного учреждения.

Завершится прием образовательных учреждений к новому учебному году в областном центре к 10 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU