2020-07-30T12:24:50+03:00
Общество

Пожарные и спасатели Белгородской области стали добровольными донорами

Социальная акция «30 добрых дел» проходит по всей стране и приурочена к 30-летию МЧС России
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.
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В честь 30-летия МЧС России сотрудники ведомства по всей стране проводят социальную акцию «30 добрых дел». К ней присоединились пожарные и спасатели Белгородской области – они стали добровольными донорами крови.

В «Центр крови Белгородской области» пришли более двух десятков сотрудников МЧС России, свободных от несения службы. Они прошли медицинское обследование и были допущены врачом к донорству.

Напомним, что донорская кровь необходима при лечении онкологических заболеваний, гемофилии, анемии, кроме того, она помогает спасать жизни людей, получивших тяжелые травмы и ожоги.

Белгородские пожарные и спасатели говорили, что рады оказать помощь тем, кто в ней нуждается. Ведь это дело их жизни – никого не оставлять в беде и приходить на помощь в любой ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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