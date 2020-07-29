37-летний белгородец во время выяснения отношений избил знакомого до смерти

29 Июль 2020 2020-07-29T17:19:29+03:00

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Ссора двух белгородцев привела к смерти одного из них. Как выяснилось входе следствия, 37-летний мужчина пришел выяснить отношения к знакомому из-за которого поссорился с женой. Жена настаивала на разводе и он решил таким образом решить проблему. Разговора не получилось, скоро выяснения отношений переросли в драку. 40-летнему потерпевшему были нанесены не менее 6 ударов по голове, рукам и ногам, от полученных травм он скончался на месте.

Собранные следственным отделом по Белгороду доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора. 37-летний житель областного центра признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Ближайшие 11 лет он проведет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU