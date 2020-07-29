2020-07-29T14:06:38+03:00
Общество

Белгородские инспекторы ГИМС напомнили о правилах безопасного поведения на воде

В области прошли профилактические рейды
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.
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Инспекторы ГИМС ежедневно выходят на воду и патрулируют береговую линию. Особое внимание уделяется профилактике нарушений правил безопасного поведения на водных объектах. Сотрудники МЧС России в ходе профилактического рейда проводят беседы с отдыхающими и вручают памятки с правилами безопасного отдыха на водоеме.

В подобных обходах особое внимание инспекторов чрезвычайного ведомства уделяется гражданам, которые употребляют спиртные напитки. Состояние опьянения на водоеме может привести к печальным последствиям. Также сотрудники МЧС России напоминают жителям региона, что в случае, когда они пришли на водоем вместе с детьми, нельзя оставлять детей без присмотра.

Кроме того, инспекторы ГИМС следят и за соблюдением правил безопасности на водоемах области владельцами катеров, гидроциклов, моторных лодок ипроверяют у них наличие документов на право управления, соблюдение ими правил использования маломерных судов, а также напоминают правила безопасности.

При этом инспекторы напоминают, если вы оказались свидетелем несчастного случая на водном объекте, немедленно сообщайте об этом в Службу спасения по номеру телефона «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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