2020-07-29T10:26:29+03:00
Общество

В Центральном парке Белгорода из земли на центральной аллее извлекли останки 233 немецких солдат

Работы продолжались в течение двух недель
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Раскопки велись на центральной аллее парка.Раскопки велись на центральной аллее парка.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В белгородском Центральном парке найдены останки немецких солдат, который были захоронены здесь во время Великой Отечественной войны. За эксгумацию взялись добровольцы историко-патриотической организации «Поиск», которая договорилась с местными властями, что все работы будут проводиться с учетом того, что в парке бывают отдыхающие и что никто не увидит находки. Работы по эксгумации велись две недели, было найдено и извлечено 233 останков немецких солдат. Всех удалось опознать по металлическим жетонам.

Все найденные останки планируют перезахоронить на специальном кладбище, которое расположено в селе Беседино Курской области.

Напомним, что в 2010 году уже проводились аналогичные работы в зеленой зоне парка. Тогда удалось найти останки более одной тысяч немецких солдат. Все они были захоронены на кладбище в Беседино.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Белгородская компания заплатила крупный штраф за нарушение правил движения крупногабаритного транспорта
Белгородские инспекторы ГИМС напомнили о правилах безопасного поведения на воде
Белгородские полицейские взыскали с местного блогера 200 тысяч за публикацию видео с их участием и оскорбительные заголовки
В областном конкурсе победило 5 проектов ТОСов Белгорода
В Центральном парке Белгорода из земли на центральной аллее извлекли останки 233 немецких солдат
В Белгороде преподавателя института будут судить за взятку
Алексеевцы будут отдыхать на берегах Тихой Сосны
В поселке Маслова Пристань Белгородчины появится новая территория для отдыха
60-летний белгородец до смерти избил свою 57-летнюю подругу
Белгородцы отпразднуют День города с салютом
50-летнего белгородца взяли под стражу за неуважения к сотрудникам полиции
Вход в староосколькое общежитие опечатали из-за несоблюдения санитарно-эпидемиологических правил
Белгородку, убившую и закатавшую мужа в бетон, взяли под стражу
Губкинец задушил отца из-за саженцев
Белгородские автоинспекторы за выходные поймали 38 нетрезвых водителей
Штормовое предупреждение МЧС по Белгородской области
Скорая помощь Старого Оскола получила две новых машины
Белгород: объявленного в розыск 17-летнего парня нашли у друзей
В Белгороде в День города выступят «Ночные снайперы»
Жительница Белгородской области возместила пострадавшему пешеходу моральный вред
Пассажирский поезд насмерть сбил 63-летнего белгородца