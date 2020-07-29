В Центральном парке Белгорода из земли на центральной аллее извлекли останки 233 немецких солдат

29 Июль 2020 2020-07-29T10:26:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В белгородском Центральном парке найдены останки немецких солдат, который были захоронены здесь во время Великой Отечественной войны. За эксгумацию взялись добровольцы историко-патриотической организации «Поиск», которая договорилась с местными властями, что все работы будут проводиться с учетом того, что в парке бывают отдыхающие и что никто не увидит находки. Работы по эксгумации велись две недели, было найдено и извлечено 233 останков немецких солдат. Всех удалось опознать по металлическим жетонам.

Все найденные останки планируют перезахоронить на специальном кладбище, которое расположено в селе Беседино Курской области.

Напомним, что в 2010 году уже проводились аналогичные работы в зеленой зоне парка. Тогда удалось найти останки более одной тысяч немецких солдат. Все они были захоронены на кладбище в Беседино.

ИСТОЧНИК KP.RU