Алексеевцы будут отдыхать на берегах Тихой Сосны
Уже выполнены работы по выравниванию площадок и озеленению территории
Алексеевцы будут отдыхать на берегах Тихой Сосны. Фото пресс-службы администрации Алексеевского городского округа
Изменить размер текста:
В Алексеевском городском округе Белгородской области на набережной живописной речки Тихая Сосна началась реконструкция зоны отдыха. В будущем эта благоустроенная территория будет являться точкой притяжения для всех жителей Алексеевки, включая детей, молодежь, пенсионеров. В настоящее время здесь уже выполнены работы по выравниванию площадок и озеленению территории. Рабочие приступили к монтажу малых архитектурных форм и плиточного покрытия, сообщила пресс-служба администрации Алексеевского городского округа.
ИСТОЧНИК KP.RU