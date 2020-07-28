2020-07-28T19:35:39+03:00
Общество

Алексеевцы будут отдыхать на берегах Тихой Сосны

Уже выполнены работы по выравниванию площадок и озеленению территории
Ирина ТАРАСОВА
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Алексеевцы будут отдыхать на берегах Тихой Сосны. Фото пресс-службы администрации Алексеевского городского округаАлексеевцы будут отдыхать на берегах Тихой Сосны. Фото пресс-службы администрации Алексеевского городского округа
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В Алексеевском городском округе Белгородской области на набережной живописной речки Тихая Сосна началась реконструкция зоны отдыха. В будущем эта благоустроенная территория будет являться точкой притяжения для всех жителей Алексеевки, включая детей, молодежь, пенсионеров. В настоящее время здесь уже выполнены работы по выравниванию площадок и озеленению территории. Рабочие приступили к монтажу малых архитектурных форм и плиточного покрытия, сообщила пресс-служба администрации Алексеевского городского округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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