2020-07-28T18:04:28+03:00
Происшествия

60-летний белгородец до смерти избил свою 57-летнюю подругу

Женщина скончалась от кровоизлияния в мозг
Ирина ТАРАСОВА
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60-летний белгородец до смерти избил свою 57-летнюю подругу.60-летний белгородец до смерти избил свою 57-летнюю подругу.Фото: "КП" Архив
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60-летний житель Ракитянского района Белгородской области будет отвечать перед Законом за смерть своей сожительницы. Смерть потерпевшей наступила после многочисленных ударов, которые пришлись в голову. Конфликт произошел во время распития спиртного. Ссора переросла в жестокое избиение, после чего женщина скончалась от кровоизлияния в мозг.

Борисовским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении 60-летнего подозреваемого. Он будет отвечать за преступление, совершенное по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Как сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета, в настоящее время мужчине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте обвиняемого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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