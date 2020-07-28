60-летний белгородец до смерти избил свою 57-летнюю подругу

28 Июль 2020 2020-07-28T18:04:28+03:00

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60-летний житель Ракитянского района Белгородской области будет отвечать перед Законом за смерть своей сожительницы. Смерть потерпевшей наступила после многочисленных ударов, которые пришлись в голову. Конфликт произошел во время распития спиртного. Ссора переросла в жестокое избиение, после чего женщина скончалась от кровоизлияния в мозг.

Борисовским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении 60-летнего подозреваемого. Он будет отвечать за преступление, совершенное по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Как сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета, в настоящее время мужчине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте обвиняемого.

ИСТОЧНИК KP.RU