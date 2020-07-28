Белгородцы отпразднуют День города с салютом

28 Июль 2020 2020-07-28T16:06:42+03:00

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Белгородцам официально разрешили отпраздновать День города, который, как известно, будет 5 августа. О своем решении разрешить празднества на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил мэр города Юрий Галдун. Известно, что будет праздничный салют и концерт группы «Ночные снайперы» на центральной площади областного центра.

А вот аэрофестиваль отложили на сентябрь, ничего не известно и о таких традиционных мероприятиях, которые обычно проходили в дни празднования освобождения Белгорода, как фестиваль мела и гриль-фест. При этом градоначальник, обращаясь к белгородцам, подчеркнул, что все пришедшие на праздник обязательно должны соблюдать рекомендации Роспотребнадзора во время проведения мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU