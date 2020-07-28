50-летнего белгородца взяли под стражу за неуважения к сотрудникам полиции
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело
50-летнего белгородца взяли под стражу за неуважения к сотрудникам полиции.Фото: "КП" Архив
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50-летний житель Вейделевского района взят под стражу за неуважение к сотрудникам полиции. Задержанный за мелкое хулиганство, он был доставлен в отдел полиции. После оформления документов об административном правонарушении он был отпущен. Но когда вышел, своими действиями выказал явное неуважение стражам порядка. Его повторно доставили в отдел, где он продолжал оскорблять, но уже участкового уполномоченного ОМВД России по Вейделевскому району. Валуйский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело. Теперь мужчина предстанет перед судом.
ИСТОЧНИК KP.RU