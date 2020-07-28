Губкинец задушил отца из-за саженцев

28 Июль 2020 2020-07-28T10:12:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Следственным отделом по городу Губкин СУСК Белгородской области возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Губкинского округа. Он подозревается в убийстве отца, которого задушил во время ссоры при распивании спиртного. Ссора вспыхнула из-за срезанных саженцев во время кошения травы.

Днем 24 июля 2020 года подозреваемый распивал спиртное со своим 62-летним отцом в селе Хворостянка Губкинского округа. С утра отец ругал сына за то, что тот срезал его саженцы во время покоса травы. Распивая алкоголь, мужчины вновь поссорились. Разозлившись, подозреваемый схватил отца за шею и стал душить.

А когда жертва перестала сопротивляться, убийца взял шнур от фонаря и додушил отца. После совершения преступления сообщил об убийстве сестре. Сейчас мужчине предъявлено обвинение в совершении убийства. Он признал вину. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU