Штормовое предупреждение МЧС по Белгородской области

27 Июль 2020 2020-07-27T21:01:05+03:00

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Завтра, согласно информации Белгородского центра по гидрометеорологии, в области будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью опустится до 13-18º тепла, а днем поднимется до 29-34° тепла.

Главное управление МЧС России по Белгородской области обращает внимание на меры безопасности: исключите поездки в лесные массивы, будьте осторожны при обращении с огнем; избегайте воздействия повышенной температуры; передвигайтесь не спеша, старайтесь чаще находиться в тени; не употребляйте пиво и другой алкоголь, это приведет к ухудшению состояния организма.

ИСТОЧНИК KP.RU