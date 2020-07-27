Белгород: объявленного в розыск 17-летнего парня нашли у друзей

27 Июль 2020 2020-07-27T17:57:08+03:00

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Местонахождение пропавшего еще 25 июля 17-летнего жителя Белгорода удалось установить 27 июля. Он находился у своих друзей в областном центре. Парня доставили домой, а теперь следователи проверят, не было ли в отношении подростка совершены какие-либо преступные действия. В ходе проверочных мероприятий задействована и судебно-медицинская служба.

Также устанавливаются обстоятельства ухода подростка из дома, места пребывания и состояние здоровья. С подростком и его родными следователи проведут профилактическую работу, чтобы впредь исключить подобные инциденты, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU