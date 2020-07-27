2020-07-27T17:14:49+03:00
Общество

В Белгороде в День города выступят «Ночные снайперы»

Выступление Дианы Арбениной пройдет на свежем воздухе
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде в День города выступят «Ночные снайперы».В Белгороде в День города выступят «Ночные снайперы».Фото: "КП" Архив
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Популярная группа «Ночные снайперы» таки порадует белгородцев своим выступлением. Об этом на своей странице в социальной сети в группе ВКонтакте сообщил жителям областного центра мэр Юрий Галдун. Он также подчеркнул, что выступление Дианы Арбениной пройдет на свежем воздухе, на центральной площади, в области разрешили проводить праздники, посвященные дням рождения муниципалитетом при условии, что они будут проходить на улице.

Юрий Галдун, в частности, написал: «Проводить мероприятия, посвященные Дню города, можно с соблюдением всех необходимых требований. Концерт на площади состоится».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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