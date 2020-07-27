Полмиллиона клиентов обратились в Сбербанк за реструктуризацией кредитов во время пандемии

27 Июль 2020 2020-07-27T13:48:43+03:00

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Основная причина обращений — снижение дохода в связи с коронавирусом и связанными с ним ограничениями.

- По объективным причинам часть наших клиентов оказались в последние месяцы в непростой жизненной ситуации. И наша основная задача — помочь таким клиентам с самого начала их финансовых затруднений. Всего за период пандемии к нам обратилось полмиллиона жителей России с заявками на реструктуризацию общей суммой около 460 млрд рублей. При этом самих заявок было почти 750 тысяч, это означает, что у ряда клиентов имеется несколько кредитов одновременно, например, ипотечный и потребительский. В эти цифры входит как собственная программа Сбербанка, так и госпрограмма кредитных каникул, которая также высоко востребована у наших клиентов, и уровень одобрения по ней составляет 92%, - рассказал вице-президент Сбербанка, директор Департамента по работе с проблемными активами Максим Дегтярев.

Он также обратил внимание, что клиентам, уже получившим кредитные каникулы по госпрограмме и у которых заканчиваются отведенные законом 90 дней для предоставления документов, крайне важно поспешить и предоставить их в срок. Если обратившиеся за господдержкой заемщики этого не сделают, то банки будут вынуждены отменить льготный период, и у таких клиентов, к сожалению, возникнет просроченная задолженность. Если у клиента по каким-либо причинам нет таких документов, то Сбербанк может предложить ему перейти на собственную программу кредитных каникул. Главное — вовремя обратиться в банк и не допустить просрочку, так как для решения любой сложной финансовой ситуации необходим своевременный и доверительный диалог с банком.

Напомним, что Закон о кредитных каникулах № 106-ФЗ был принят Правительством РФ для поддержки граждан в период пандемии. С 3 апреля по 30 сентября 2020 года клиенты банков, чьи доходы снизились на 30 или более процентов по сравнению со среднемесячным доходом в 2019 году, могли получить отсрочку платежей по кредитам и займам, а подтверждающие документы предоставить кредитору в течение 90 дней. В июле этот срок истекает для тех, кто написал заявление на предоставление льготного периода в апреле.

В пресс-службе Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк сообщили, что с конца марта 2020 года по начало июля в регионе одобрено около 10,7 тысячи заявок почти от 6,4 тысячи клиентов на реструктуризацию розничных кредитов на сумму 3,7 млрд рублей. Из них по государственной программе «кредитных каникул» по №106-ФЗ было получено 3,4 тысячи заявок на сумму 778 млн рублей, из них одобрено уже 3,1 тысячи заявок на сумму 683 млн рублей.

По собственной программе кредитных каникул для физических лиц в Центрально-Черноземном банке было одобрено 5,5 тысячи заявок на сумму 2,3 млрд рублей. По этой программе клиенты подают больше заявок на реструктуризацию крупных ипотечных кредитов, суммы которых значительно выше лимитов государственной программы. Программы гибкие, допускают обращения по различным основаниям, в зависимости от конкретной жизненной ситуации клиента, - подчеркнули в банке.

ИСТОЧНИК KP.RU