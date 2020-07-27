Жительница Белгородской области возместила пострадавшему пешеходу моральный вред

27 Июль 2020 2020-07-27T15:23:45+03:00

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В отделение судебных приставов по Ракитянскому и Краснояружскому районам УФССП России по Белгородской области поступил исполнительный документ о взыскании морального вреда, причиненного пешеходу водителем. Компенсация составила 600 тысяч рублей Жительница Ракитного, управляя транспортным средством, нарушила правила дорожного движения. Не уступив дорогу пешеходу, переходившему нерегулируемый пешеходный переход, она совершила наезд на него.

В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина получил множественные переломы, его здоровью причинен тяжкий вред. Пострадавший подал в суд иск о взыскании компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования заявителя и обязал виновницу выплатить компенсацию в размере 600 тысяч рублей.

Судебным приставом в отношении виновницы ДТП применен комплекс мер: обращено взыскание на денежные средства, находящиеся на банковских счетах, вынесено постановление о запрете регистрационных действий в отношении недвижимости.

Благодаря принятым мерам судебного пристава, виновница ДТП выплатила компенсацию в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU