2020-07-27T12:44:59+03:00
Общество

В Белгородской области на прошлой неделе огонь уничтожил растительность на площади более 4 гектаров

Всего в регионе за прошлую неделю произошло 27 ландшафтных пожаров
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.
Изменить размер текста:

За прошедшую неделю в Белгородском регионе зарегистрировано 27 ландшафтных пожаров. Площадь,уничтоженная огнем, составляет более 4 гектаров. Подчеркнем, что дежурные караулы пожарно-спасательных частей Главного управления МЧС России по Белгородской области в первую очередь выезжают на те пожары, где огонь угрожает жилью или лесным массивам.

Большинство пожаров на минувшей неделе зарегистрировано в Белгородском районе (6 случаев), Красненском (3 случая) и в Старом Осколе (3 случая).

Главное управление МЧС России по Белгородской области отмечает, что чаще всего пожары происходят из-за неосторожного обращения с огнем и несоблюдением жителями региона правил пожарной безопасности. Не стали исключением и пожары на прошлой неделе. Спасатели напоминают, что нужно заблаговременно позаботиться о безопасности своего дома, чтобы пожар не застал врасплох. Так, у каждого жилого строения нужно установить емкость с водой, скосить сухую траву вокруг своего участка. Сжигайть мусор и листву нужно в специально отведенном месте вдали от леса, заборов, построек и жилых домов. Идеальный вариант - печь. А в условиях устойчивой сухой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения не проводить пожароопасных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Белгород: объявленного в розыск 17-летнего парня нашли у друзей
В Белгороде в День города выступят «Ночные снайперы»
Жительница Белгородской области возместила пострадавшему пешеходу моральный вред
Пассажирский поезд насмерть сбил 63-летнего белгородца
Полмиллиона клиентов обратились в Сбербанк за реструктуризацией кредитов во время пандемии
Жительница Белгорода оплатила 223 штрафа ГИБДД и исполнительский сбор
В Белгородской области на прошлой неделе огонь уничтожил растительность на площади более 4 гектаров
Белгородка заплатила более 663 тысяч рублей за то, то пользовалась земельным участком без оформления
В Белгородскую область вновь пришла жара
В Белгородском районе нерадивую молодую мать отправили за решетку, а ее детей — в дом ребенка
Освещение каких улиц Шебекино Белгородской области будет модернизировано
С 1 августа работающим пенсионерам Белгородчины пересчитают пенсии
С Днем работников торговли!
В Белгороде с торгов уйдет земельный участок, автомобили BMW, Ford EcoSport, а также сельскохозяйственная техника должников
В Белгородском районе уборочная кампания набирает обороты
Сервис Сбербанка оптимизирует расходы организаций на командировки
В Белгороде обвиняемый в получении взятки чиновник Гострудинспекции взят под стражу
Чиновник от образования Старооскольского городского округа попалась на взятке в особо крупном размере
В Белгородской области за минувшие сутки обнаружили 3 неразорвавшихся снаряда
Губернатор Белгородской области предложил удвоить выдачу ипотеки
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по кредитам наличными
В Губкинском городском округе Белгородчины растят будущих скалолазов
Преступление века: четверо шебекинцев пытались украсть 600 кур
Где перекроют движение в Старом Осколе?