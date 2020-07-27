В Белгородской области на прошлой неделе огонь уничтожил растительность на площади более 4 гектаров

27 Июль 2020 2020-07-27T12:44:59+03:00

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За прошедшую неделю в Белгородском регионе зарегистрировано 27 ландшафтных пожаров. Площадь,уничтоженная огнем, составляет более 4 гектаров. Подчеркнем, что дежурные караулы пожарно-спасательных частей Главного управления МЧС России по Белгородской области в первую очередь выезжают на те пожары, где огонь угрожает жилью или лесным массивам.

Большинство пожаров на минувшей неделе зарегистрировано в Белгородском районе (6 случаев), Красненском (3 случая) и в Старом Осколе (3 случая).

Главное управление МЧС России по Белгородской области отмечает, что чаще всего пожары происходят из-за неосторожного обращения с огнем и несоблюдением жителями региона правил пожарной безопасности. Не стали исключением и пожары на прошлой неделе. Спасатели напоминают, что нужно заблаговременно позаботиться о безопасности своего дома, чтобы пожар не застал врасплох. Так, у каждого жилого строения нужно установить емкость с водой, скосить сухую траву вокруг своего участка. Сжигайть мусор и листву нужно в специально отведенном месте вдали от леса, заборов, построек и жилых домов. Идеальный вариант - печь. А в условиях устойчивой сухой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения не проводить пожароопасных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU