2020-07-27T10:19:42+03:00
Общество

Белгородка заплатила более 663 тысяч рублей за то, то пользовалась земельным участком без оформления

Женщина погасила долг за пользование земельным участком после вмешательства приставов
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.
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На исполнении в Новооскольском районном отделении судебных приставов УФССП России по Белгородской области находились документы о взыскании с местной жительницы задолженности за пользование земельным участком без оформления. И только после того, как приставы применили целый комплекс мер, женщина погасила задолженность в размере более 663 тысяч рублей.

Накануне Арбитражный суд Белгородской области принял решение о выплате задолженности за земельный участок, на который она не оформила права. Это привело к возникновению неосновательного обогащения. Общая задолженность перед администрацией Новооскольского округа составила более 620 тысяч рублей.

В отношении должницы судебный пристав принял меры принудительного характера. Было вынесено постановление о временном ограничении на выезд, обращены взыскания на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах, а также вынесен запрет на совершение действий по регистрации нежилого здания (механическая мастерская, площадью 566,6 квадратных метров).

После применения всех этих мер женщина погасила задолженность в полном объеме, включая 43 тысячи рублей исполнительского сбора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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